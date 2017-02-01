Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, ocak ayında 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Ryan Babel ve Matej Mitrovic'in yanı sıra Demba Ba ile Ersan Gülüm, sezonun geri kalan bölümünde siyah beyazlı takıma katkı sağlamaya çalışacak.

Kariyerlerinde 2. kez Beşiktaş görev yapmaya hazırlanan Ersan 2010-2016, Demba Ba ise 2014-2015 arasında siyah beyazlı formayı terletmişlerdi.

Bu iki ismin geri dönüşü, Beşiktaş'ta ilk kez yaşanan bir durum değil. Siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra geri dönenlerde akla gelen ilk isimler Ricardo Quaresma, Pascal Nouma ve Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen, 1997'de Fulya'nın kapısında çıktığında bir daha döneceğini hesap etmişmiydi bilinmez ama 5 yıl sonra bir kez daha siyah beyazlı formayı üstüne geçirdi.

Sergen, bu 5 yılda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbulspor ve Siirt Köy Hizmetlerispor'da oynadıktan sonra, 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü atan isim oldu.

Ercan Taner'in unutulmaz anlatımı ile "Sergen attı şampiyonluk geldi" Türk futbolundaki unutulmazlar arasında yerini aldı. Beşiktaş'ın 2000'de Lens'den kadrosuna kattığı Pascal Nouma da 1 yıl forma giydikten sonra Marsilya'ya transfer oldu. Nouma da Sergen gibi 2002'de siyah beyazlı takıma geri döndü ve 100. yıl şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Geri dönüşler listesinde Ricardo Quaresma da kendisine yer buldu. 2010 yılında binlerce taraftarın önünde Beşiktaş'a imza atan Quaresma, 2013 yılının soğuk bir kış günü Arap Yarımadası’nın yolunu tuttu. Önce Al-Ahli'ye transfer olan Quaresma, daha sonra Porto giderken, 2015'de evini yeniden İstanbul'a taşıdı.

Siyah beyazlı takımın geçen sezon ulaştığı şampiyonluğa katkı sağlayan Portekizli yıldız, bu sezonda özellikle asistleri ile takım arkadaşlarına yardım etmeye devam ediyor.