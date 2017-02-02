Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verdiği destekten dolayı Dr. Hakan Özcan’a teşekkür eden Samsunspor Başkanı Erkut Tutu “Samsunspor’a destek olmak isteyen tüm iş adamlarını ve Samsunluları bilet almaya davet ediyorum. Samsunspor’un desteğe ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Samsunlu iş adamları, kamu kurum ve kuruluşları ve Samsunspor’a tüm gönül verenleri bilet alarak takımımızı destek vermelerini istiyorum. Takımımızın sağlık sponsoru olan VM Medical Park Samsun Hastanesine ve Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.



“Samsunspor’un başarısından şüphemiz yok”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ise “Samsun’un en önemli markası olan Samsunspor’u hak ettiği yerde görmek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Gerek maçlarda gerek yapılan organizasyonlarda takımımızı yalnız bırakmamalıyız. Takımımızın kalan maçları da iyi sonuçlarla bitireceğinden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.