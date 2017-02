Türkiye Gazetesi

Chelsea’de efsaneleşen ve İngiltere Milli Takımının önemli orta saha futbolcuları arasında gösterilen Frank Lampard, sosyal medya hesabından paylaştığı veda yazısıyla futbolu bıraktığını açıkladı. "21 inanılmaz yılın ardından, futbolcu olarak kariyerimi bitirmenin doğru zamanı olduğuna karar verdim" diyerek sözlerine başlayan Lampard, şunları söyledi:

"Yurt içinde ve yurt dışında oynamaya devam etmek için bir dizi heyecan verici teklif aldım, şuan hayatımdaki bir sonraki bölümü başlatmanın zamanı olduğunu hissediyorum. Kazandığım kupalarla, ülkemi 100 defada temsil etmekle ve 300’den fazla oynadığım maç yaptım ve bunlarla gurur duyuyorum. Çok teşekkür edeceğim insanlar var. Yaptığım her şeyde benimle birlikte çalışan zor olan bu iş hayatımda, özveri ve profesyonellik değerlerini benim içime aktaran aileme teşekkür ediyorum. Ailemin, eşim Christine’in ve iki kızım Luna ve Isla’nın desteğinden sonsuza kadar minnettarım. Bana sahada kattığınız şey her zaman olan gücüme daha da çok güç katmıştır. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca, benim için her zaman yanımda olan ve beni destekleyen arkadaşlarım ve kendi ekibime de teşekkür ediyorum. Çalışmak için ayrıcalıklı olduğum müthiş takım arkadaşları, antrenörler, yöneticiler ve arkada çalışan personele teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca temsil ettiğim kulüplere saygı göstermek isterim. Öncelikle, West Ham United bana 1996’da bir fırsat sundu. O genç yaşta bana inanan insanlara teşekkürler. Yakın zamanda Manchester City ve NYCFC. City Football Grubu’ndan ve her iki kulüp taraftarından aldığım desteği gerçekten takdir ediyorum. Tabii ki kalbimin en büyük kısmı bana çok güzel anılar kazandıran bir kulüp olan Chelsea’ye ait. Bana verdikleri imkanı ve birlikte başarabildiğimiz başarıyı asla unutmayacağım. Orada oynadığım 13 yıl boyunca bana yardım eden ve destekleyen tüm insanlara bireysel olarak teşekkür etmek imkansızdır. Tek söyleyebileceğim, imzaladığım günden bugüne kadar olan zaman ve ileri gidersek, her şeye ve herkese sonsuza kadar minnettarım. Chelsea taraftarları bana ve takım arkadaşlarıma inanılmaz bir destek verdi. Onların tutkuları ve açlığı beni her yıl en iyi performansımı vermeye itti. Onlar olmadan yapamazdım. İleriye bakarsak, saha dışı fırsatların peşinden gitmek için sabırsızlanıyorum."