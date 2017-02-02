Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Euro 2016’da yer alan ülkelerin futbolcularının oynadıkları takımlara verdiği ücretleri açıkladı. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye’den en fazla ücreti Fenerbahçe aldı. Sarı-lacivertliler; 1 milyon 516 bin 541 Euro alırken, ikinci Beşiktaş; 1 milyon 243 bin 435 Euro, üçüncü Galatasaray ise 1 milyon 013 bin 947 Euro kazandı.

EN ÇOK KAZANAN JUVENTUS

Avrupa’da UEFA’dan en çok pay alan takım ise İtalyan devi Juventus oldu. Juventus kasasına 3 milyon 484 bin Euro koyarken, İngiliz ekibi Liverpool 3 milyon 394 bin Euro, Tottenham ise 3 milyon 66 bin Euro kazanç elde etti.

FENERBAHÇE 9 FUTBOLCU GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe, Euro 2016’da milli takımlara 9 futbolcu göndermişti. Sarı-lacivertliler, Türkiye’den en fazla futbolcu gönderen kulüp olmuştu. Euro 2016’da yer alan Fenerbahçeli futbolcular şunlardı:

“Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Volkan Şen, Nani, Bruno Alves, Michal Kadlec.”

SÜPER LİG’DEN 35 FUTBOLCU GİTTİ

Euro 2016’da Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarından toplam 35 futbolcu yer aldı. Fenerbahçe 9, Beşiktaş 7, Galatasaray, 5, Bursaspor 5, Kasımpaşa 3, Trabzonspor 2, Medipol Başakşehir 2, Gençlerbirliği 2 ve Osmanlıspor’dan 1 futbolcu turnuvada mücadele etmişti. UEFA’nın açıkladığı listeye göre Türk takımlarının aldıkları ücretler şöyle:

Osmanlıspor: 155 bin Euro

Adana Demirspor: 13 bin Euro

Adanaspor: 12 bin Euro

Akhisar Belediye Genclik ve Spor: 16 bin Euro

Antalyaspor: 26 bin Euro

Balıkesirspor: 3 bin 600 Euro

Beşiktaş: 1 milyon 243 bin 435 Euro

Boluspor: 12 bin 500 Euro

Bursaspor: 803 bin 532 Euro

Çaykur Rizespor: 17 bin Euro

Eskişehirspor: 31 bin Euro

Fenerbahçe: 1 milyon 516 bin 541 Euro

Galatasaray: 1 milyon 013 bin 947 Euro

Gaziantep BB: 24 bin 900 Euro

Gaziantepspor: 41 bin 900 Euro

Gençlerbirliği: 353 bin 315 Euro

Göztepe: 40 bin 857 Euro

Medipol Basaksehir: 414 bin 799 Euro

Kardemir Karabükspor: 4 bin Euro

Karsiyaka: 50 bin Euro

Kasimpasa: 447 bin 212 Euro

Kayseri Erciyesspor: 4 bin Euro

Kayserispor: 48 bin Euro

Konyaspor: 88 bin Euro

Mersin İdmanyurdu: 34 bin Euro

Elazığspor: 7 bin Euro

Sivasspor: 20 bin 644 Euro

Trabzonspor: 334 bin 778 Euro