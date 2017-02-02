Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından duran top ve kanat çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nun antrenmana katılmadığı duyuruldu.





TALISCA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Beşiktaş'ta antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı.

Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, 23 yaşına giren Talisca'ya mutluluklar diledi.