Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yıldız Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİ"

İlk olarak Çağlar Söyüncü'nün Freiburg takımındaki performansını değerlendiren Mustafa Doğru, "Çağlar Bayern Münih maçında sakatlığı nedeniyle oynamadı. Hertha Berlin maçındaki performansıyla haftanın karmasında yer aldı. Muhteşem bir istatistik sergiledi, %69.4 ikili mücadele kazanmayla oynadı. Her şey bu kadar güzel giderken bizim üzüntümüz var. Çağlar Söyüncü Türk medyasında fazla yer bulamıyor. Size teşekkür ediyorum, Çağlar'a Radyospor'da ve Ajansspor'da yer veriyorsunuz" dedi.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Devre arasındaki teklifleri ve son günlerde gündeme gelen Manchester City iddialarıyla ilgili olarak ise Doğru, "Devre arasında birkaç kulübün resmi teması oldu. Transfer döneminde Rusya ve Fransa'dan kulüpler istedi fakat bu teklifleri kulübü Freiburg reddetti. Zaten Çağlar'ın ülke değişimine sıcak bakmıyoruz. Sezon sonunda tekrar şartları görüşeceğiz.

ZENİT'TEN 15 MİLYON EURO TEKLİF

Çağlar için Fransa'dan Lille ve Rennes'in ciddi teklifleri oldu. Projelerle karşımıza çıktılar fakat Almanya'nın iyi bir lig olmasından dolayı sıcak bakmadık. İtalya'dan Roma ilgilendi. Resmi tekliften ziyade menajerler aracılığıyla bizlere ulaştılar. Rusya'dan Zenit ısrarlı bir şekilde istedi ve bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyona Euro'ya yakın bir ücret teklif etti.

Manchester City ilgileniyor, bize menajer aracılığıyla ulaştılar fakat detayları konuşmadık. Çağlar'ın oyun mantığı Pep Guardiola'ya uyuyor. Çağlar'ın hedefi Premier Lig" ifadelerini kullandı.

"MARTINEZ TRANSFERİ ŞARTLARDAN DOLAYI GERÇEKLEŞMEDİ"

"Josef Martínez için Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve scout rapoları olumluydu. Trabzonspor Torino'ya kiralık olarak satın alma opsiyonu teklif etti. Torino'nun oyncuyu satma talebinden dolayı transfer istediği gerçekleşmedi. Torino şu anda ABD Major Lig'inden Atlanta United'ın teklifini değerlendirmeye aldı".