Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarların, "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protesto ettiği yeni transfer Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, eski kulübü Real Betis'e dönecek.

"KORUMAK BİZİM ZORUNLULUĞUMUZ"

Real Betis'in spor direktörü Miguel Torrecilla, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Bize verilen bilgiye göre Roman, Rayo Vallecano'da radikal gruplarla sorun yaşıyor. Betis'e dönmesi için kulübüyle konuştuk. Onu korumak, futbolcumuz olmasından dolayı bizim zorunluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Torrecilla, telefon konuşması yaptığı Ukraynalı futbolcunun yaşananlardan çok etkilendiğini ve moralinin bozuk olduğunu da aktardı.

TARAFTARLAR PROTESTO ETMİŞTİ

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, bu sabahki antrenmanda bir grup taraftarca "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protestoya uğramıştı. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve çeşitli sloganlarla futbolcu Zozulya ve Rayo Vallecano Başkanı Martin Presa'yı eleştirmişti.



