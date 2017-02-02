Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı.

PARA BİLE VERİLDİ

Dönemin Trabzonspor asbaşkanı Nevzat Şakar ile transfer komitesinde yer alan Tuncay Bekiroğlu'nun imzaladığı 2 Mayıs 2011 ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında geçerli olan bu anlaşması karşılığı bordo-mavili kulübün Hakan Çalhanoğlu ile yapılacak görüşmeler için futbolcunun menajerine 175 bin Euro ödeme yapmayı taahüt ettiği belirlendi. Yapılan 2 sayfalık anlaşmada bordo-mavililer Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş'a ödenecek 175 bin Euro içen futbolcuyla anlaşma şartı aramaması dikkat çekti.

Bununla ilgili konu, futbolcunun menajeri ile yapılan temsilci sözleşmesinin ücret kısmının 3.bendinde "Komisyon ücretine hak kazanılması için görüşme ve müzakerelerin futbolcu temsilcisi tarafından yürütülmüş olması yeterli olup profesonel futbolcu sözleşmesinin imzalanması ve futbolcunun Trabzonspor'a tescil edilmesi şartı aranmaz" şeklinde yer aldı.

Bordo-mavililerin 2 Mayıs 2011 günü Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş ile imzaladıkları görüşme neticesinde futbolcunun menajerine 175 bin Euro komisyon vermeyi taaahüt etmesine karşılık bunun sadece 100 bin Eurosunu ödediği belirtildi.

CAS, 100 BİN EUROYU TAZMİNAT OLARAK BELİRLEDİ

CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı sürecinin sonuçlandığı belirtildi. Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin Euro ödeyeceği de bildirildi.

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin Euro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.





