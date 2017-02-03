Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı. Hakan, 2011 yılında Karlsruhe’de forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamış fakat daha sonra Karlsruhe’yle mukavelesini uzatmıştı. Bunun üzerine bordo-mavili kulüp Çalhanoğlu’nu sözleşme imzaladıktan sonra takımına yeniden imza attığı için FIFA’ya şikayet etmişti. Konuyu görüşen FIFA oyuncuya 4 ay men cezası vermiş ve konu CAS’a taşınmıştı. CAS bu cezayı onadı.