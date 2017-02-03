Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de istenen transferler gerçekleşmeyince beklenen oldu! Disiplinsizlik gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel affedildi. Neredeyse ara transferin son gününe kadar iki lejyonerle ilgili sorulara “Kendilerine takım bulsalar daha iyi olur” diyen Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın sözlerini yemesine sebep olan bu gelişmenin tek nedeni gerekli takviyelerin yapılmaması değil tabii ki! Sarı-lacivertli yönetim, birçok teklife rağmen hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan iki lejyonere yıl sonuna ödeyeceği 2.5 milyon avronun boşa gitmemesi için böyle bir karar aldı. Kadro derinliği isteyen Advocaat da hiç olmamasından iyidir düşüncesiyle onay verince Emenike ile Wiel’e son bir şans tanındı.

Yetkiner özel çalıştırdı

Dirk Advocaat’ın iki lejyonere kapıları açmasında Müjdat Yetkiner’in raporu da etkili oldu. Dereağzı’nda genç takımla toplu idmanlara çıkan Emenike ve Wiel’le yakından ilgilenen Yetkiner, bu süre boyunca iki oyuncuya ekstra çalışmalar yaptırdı. Asilerin form durumuyla ilgili Advocaat’a düzenli bilgi veren Müjdat Yetkiner, iki oyuncunun da fizik kondisyon olarak tam kapasiteye ulaştığını belirtince Advocaat, affı onayladı. Emenike ve Wiel’le özel olarak görüşen Hollandalı çalıştırıcı, “Bu size verdiğim son şans. Elinize geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Sağlayacağınız katkı takımın başarısı kadar sizin kariyeriniz için de belirleyici olacak” dedi. Emenike ve Wiel’in antrenmanlarda iyi performans sergilemesi halinde Beşiktaş kadrosuna alınacağı öğrenildi.

BA’YI ÜZECEĞİM

Afrika’dan dönen Moussa Sow, derbi için iddialı konuştu. Türkiye’deki ilk golünü Beşiktaş’a atan, siyah-beyazlılara karşı oynadığı 8 maçta 8 kez ağları havalandıran Senegalli, “Yine affetmeyeceğim” dedi. Göreve hazır olduğunu belirten Sow, “Milli takımda çok iyi çalıştım. Her hangi bir eksiğim yok” sözleriyle Advocaat’tan forma isterken, “Saracoğlu’ndaki son maçta Beşiktaş’a gol atamadım ama bu sefer affetmeyeceğim” diye konuştu. Senegalli yıldız, yakın arkadaşı Demba Ba’nın Beşiktaş’a dönmesine çok sevindiğini belirtirken, “Onunla konuştum ve kutladım. Ama bu hafta onu üzeceğimi de söyledim” dedi.

FENER’E 3 TAKVİYE

Kupada oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin dünkü idmanında 3 yeni isim vardı! Affedilen Emenike ve Wiel’in yanı sıra Afrika’dan dönen Moussa Sow da antrenmanda yer aldı. Volkan Şen de idmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenmanı Denizli’den gelen taraftar grubu da izledi.

47 gün sonra

17 Aralık 2016’da kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel tam 47 gün sonra A takıma geri döndü. Wiel sarı-lacivertli formayı en son 30 Kasım’da Gençlerbirliği’yle oynanan kupa maçında giymiş, Emenike de 15 Aralık’taki Amed deplasmanında boy göstermişti.