Türkiye Gazetesi

Daha önce otel açacağı bildirilmişti ama Barcelona'lı milli futbolcu Arda Turan Türkiye'nin ilk 'sporcu kariyer yönetimi' ajansını açtığını öğrenildi.



Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Turan'ın şirketinin adını Possible yani "imkân dahilinde" koydu.



Fanatik'te yer alan habere göre, Possible'ın başına da geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmeni'nliği bırakan Okan Can Yantır getirildi.



Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.



İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.



Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.