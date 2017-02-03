Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve gol çalışması yapıldı.

Trabzon’da etkili olan kar yağışı nedeniyle antrenman sahalarının bir kısmı kardan temizlenirken, futbolcular ise diğer bölümlerinde kalan karın tadını çıkardı. Birbirleriyle kar topu oynayan oyuncular güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.