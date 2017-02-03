Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaMedipol Başakşehir'le karşılaşacak. Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan Galatasaray, tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın normal süresi beraber bitmesi durumunda karşılaşmada on beşer dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR NAMAĞLUP DEVAM ETMEK İSTİYOR

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

ADEBAYOR FORMA GİYECEK Mİ?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, yeni transfer Emmanuel Adebayor'u Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.

Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, İstanbul'a gelmeden önce Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta forma giymişti.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK HAKAN ÖZMERT

Turuncu-lacivertli takımda bu karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Hakan Özmert, Galatasaray karşısında da forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA DE JONG VE AHMET ÇALIK DÖNDÜ

Galatasaray'da kart cezaları sona eren Nigel de Jong ve Ahmet Çalık takıma döndü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Koray Günter dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'ın sahaya kalede Cenk, defansta Sabri, Semih, Hakan Balta ve Carole, orta sahada Selçuk, de Jong, Yasin, Sneijder ve Bruma, forvette Podolski 11'i ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde oynanan ve Medipol Başakşehir'in kazandığı maçı örnek göstererek, özellikle kanatlarda dikkatli olunmasını istedi. Hollandalı çalıştırıcı, hücumda sabırlı olunması gerektiğini oyuncularına anlattı.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Hakan Balta, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski