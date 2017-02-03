Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosu netleşiyor. Teknik direktör Dick Advocaat bu maçta kaleyi yine kaptan Volkan Demirel'e emanet edecek. Savunma dörtlüsünde değişiklik yapmak istemeyen Hollandalı teknik adam; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşan kurguyu bozmayacak.