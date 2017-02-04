Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti. THY Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, ayrıca Sırp ekibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

THY Euroleague'de 8. sıraya yükselen temsilcimizde 20 sayı atan Derrick Brown karşılaşmanın en skorer ismi oldu. 12 sayı ve 15 asistle oynayan Thomas Heurtel yıldızlaştı. Anadolu Efes'te Deshaun Thomas 17, Bryant Dunston da 16 sayılık performans sergiledi.

Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 17 sayıyla oynayan Marko Simonovic oldu.