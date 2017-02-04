Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı çalıştırıcının, kanatta görevlendirdiği Alper Potuk'u Salih'in sakatlığından doğan boşluk nedeniyle ortala alana çekmeyi, Afrika Kupası'ndan dönen Sow'u da sol tarafta görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Advocaat, forvette ise Van Persie'yi oynatmayı düşünüyor.

Emenike ve Wiel'in yüzü gülüyor...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde başka kulüplerle anlaşamayınca affedilen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, tekrar takıma döndükleri için oldukça mutlu. Samandıra'da çalışmalara başlayan iki oyuncunun idmanlarda son derece neşeli oldukları dikkatlerden kaçmıyor.

Bilet talebinin ancak %10'u karşılanabildi

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinde kendilerine ayrılan 2 bin bileti topluca almıştı. Bunun üzerine taraftar dernekleri biletlere hücum etti. Çok sayıda başvuru alan sarılacivertli kulüp, biletlere gelen talebin ancak %10'unu karşılayabildi.

Kayserispor'a fahiş fiyat cezası: 100 bin TL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında misafir tribünündeki zamlı bilet uygulaması nedeniyle Kayserispor'a 100 bin TL ceza verdi. 150 TL'ye satılan biletlere F.Bahçe de büyük tepki göstermişti. Kayseri ayrıca gol sevincinde ağların yırtılması sonucu seyircilerin sahaya düşmesi nedeniyle 15 bin TL ceza aldı.

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