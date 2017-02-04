Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.



''BU DEFA KURTULAMAYACAKLAR''



Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre Volkan Demirel ''Ligdeki maçta elimizden zor kurtuldular, bir atak bile yapamadılar. Bu defa o kadar şanslı olamayacaklar'' dedi.



Derbi öncesinde iddiaalı konuşan tecrübeli file bekçisi “Beşiktaş'la oynayacağımız Türkiye Kupası maçında ayağa kalkacağız. Rakibimiz bizi iyi tanır. Lig maçında elimizden zor kurtuldular. Bir tek atak yapmadan maçı tamamladılar. Bu kez ise aynısı olmayacak. Kendi sahalarında ezeli rakibimizi yenip tur atlayacağız ve Süper Lig'de üzdüğümüz camiamızı bir nebze olsun sevindireceğiz” diye konuştu.



''ZOR MAÇLARI SEVERİZ''



Zor maçları ve derbileri sevdiklerini belirten Volkan Demirel “Uzun bir aradan sonra ilk kez arkamıza rakip sahada taraftarımızı da alacağız. Kazanıp, Türkiye Kupası'nı müzemize götürme yolunda büyük bir engeli aşacağız” ifadelerini kullandı.



Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.