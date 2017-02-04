Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir Galatasaray mücadelesi nefesleri kesecek... Peki Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçın sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından E Grubunu 11 puanla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir ise oynadığı 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak F Grubunu lider olarak tamamladı ve çapraz eşleşmeler sonucu Galatasaray ile karşılaştı. Süper Lig'de lider Beşiktaş'la arasında 2 puan farkla 2. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gol veya goller bularak Ziraat Türkiye Kupasında yoluna devam etmek istiyor. 'Kupa Fatihi' Galatasaray ise, tek maç üzerinden oynanacak olan Başakşehir maçını kazanarak adını üstü tura yazdırmak için canla başla mücadele edecek. ''Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?'' sorusunun cevabını, sizler için hazırladığımız, ''Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda oynanacak? (Gs Başakşehir şifresiz)'' başlıklı haberde derledik. İşte Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu sezon süper Lig'de sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve tek mağlubiyetini alan lider Başakşehir'in Türkiye Kupası grup aşamasında mağlubiyeti bulunmuyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri F Grubu'nu 14 puanla lider olarak tamamlamıştı.

Türkiye Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Tuzlaspor'un ardından grubunu 2. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası statüsüne göre son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

Gözler Adebayor’un üzerinde

Başakşehir de Galatasaray karşısına ilk yarıya göre çok daha güçlü bir kadroyla çıkacak. Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro ve yeni sağ bek Caiçara’ya ek olarak, İrfan Kahveci ve Adebayor’u takıma dahil eden Başakşehir’de, gözler doğal olarak tek bir ismin üzerinde olacak. Geçen hafta sağlık kontrolünden geçen ve tüm idmanlara katılan 32 yaşındaki Adebayor, bugün ilk 11’de başlamasa bile ikinci yarıda oyuna dahil olacak. 1.91’lik yıldızın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu.

MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet B.

Galatasaray: Cenk, Sabri,Semih, Ahmet, (Hakan) Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

10 derecede oynanacak

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava tahminlerine göre mücadelenin yapılacağı saat 20.30 civarında hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.

Rodrigues ikinci yarıda

Aslan’ın kulübedeki en önemli kozlarından biri Garry Rodrigues olacak. Hollandalı futbolcu, bugün Başakşehir karşısında takım geriye düşse de, öne geçse de, ikinci yarıda forma giyecek. Riekerink, Hollandalı futbolcuyu rakip savunmayı eksiltmek ya da kontraları daha tehlikeli hale getirmek için kullanacak.

Savunmaya kritik uyarı​

Riekerink, Başakşehir maçı öncesi defans oyuncularına özel uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, özellikle kanatlardan gelen hava toplarında savunma beklerinin mutlaka kademeye girmesini istedi. Galatasaray’ın bu maçta alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçebileceği öğrenildi.

18. randevu

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray’ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.

Kupada ilk maç

İki takım ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ilk kez Spor Toto Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’nda karşılaştı. Bu maçta sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen turuncu-lacivertliler ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mustafa Saral: Avrupa'da başarılı olacak kadro kuruyoruz

Medipol Başakşehir'in başarılı yöneticisi Asbaşkan Mustafa Saral, İHA'ya konuştu. Saral, yapılan transferlerin uzun vadeli planın parçası olduğunu belirterek, "Avrupa'da başarılı olacak kadro kuruyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, Türk futbolunun en tecrübeli savunmacılarından Egemen Korkmaz'a da imzayı attırmıştı. Transferde hız kesmeyen ve Schalke'de forma giyen Junior Caiçara'yı alarak kadrosunu kuvvetlendiren Başakşehir, ara transfer dönemini bitmesine saatler kala bombayı patlattı ve dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor'u 1,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinin yanı sıra, gerek Türkiye'de, gerekse de Avrupa'da isim yapmış tecrübeli oyuncuları bir araya getiren Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduklarını belirtti. Transfer çalışmalarını uzun vadeli yaptıklarını söyleyen Saral, "Bizim hedefimiz başarıyı bu seneyle sabitlemek değil. Zaten öyle olsaydı 6 aylık imzalar attırırdık. İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık, Caiçara'yla 3,5 yıllık, Egemen ve Adebayor'la da 1,5 yıllık sözleşmeler yaptık. Hedefimiz önümüzdeki sezon Avrupa'da iyi sonuçlara imza atan bir takım kurmak. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz"

Ligde maksimum puan toplamayı hedeflediklerini söyleyen Mustafa Saral, "Kısmetimizde ne varsa onu yaşayacağız. Bizim hedefimiz her maçta kazanmak. Gerek ligde gerekse de kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hafta sonunda Galatasaray ile oynayacağız. Elimizden geleni yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kupa derbisi pazar günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan ekip tur atlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. D Grubu'nu lider bitiren Beşiktaş, C Grubu'nun 2.'si Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde zirveye oynayan ekiplerden Medipol Başakşehir ile Galatasaray da birbirleriyle eşleşti. 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmada, Medipol Başakşehir, sahasında kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanacağı için, Süper Lig'e ara verilecek.

Tek maç, yenen üst turda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu formatına göre müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika içinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

Kupa golcüsü Podolski

Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

Galatasaray'da sakatlık şoku Muslera Başakşehir maçında yok

Antalya’daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan Muslera, antrenmanda aynı bölgeye hafif bir darbe aldı. 4 parmaklı eldiven ile kaleye geçen Muslera’nın, daha 1 ay önce kırılan serçe parmağına aldığı darbe sonucu ağrıları arttı.

Galatasaray kalesini Cenk Gönen koruyacak

Galatasaray Teknik Heyeti ve Sağlık Kurulu, Uruguaylı kaleciyi Başakşehir ile oynanacak kupa maçında riske etmeme, dinlendirme kararı aldı. Bu son dakika gelişmesi üzerine Medipol Başakşehir maçında Galatasaray kalesini Cenk Gönen koruyacak

Cenk, kupa maçlarında kalesini gole kapatamadı

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görevlendirilen kaleci Cenk Gönen, Muslera’yı arattı. E Grubu’nda oynanan 6 maçın hepsinde kalesini gole kapatamayan Gönen, toplamda 9 gol yedi. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğunu karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti.





Tek eksik Hakan Özmert

Turuncu-lacivertli takımda bu karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Hakan Özmert, Galatasaray karşısında da forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Yalçın, Epureanu, Eren, Caicara, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal

GALATASARAY: Muslera, Hakan, Carole, Semih, Sabri, Yasin, Selçuk İnan, Sneijder, Bruma, Josue, Podolski

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 4 Şubat 2017

Stadyum: Fatih Terim Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: ATV

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

Son 16 turundaki eşleşmeler ve maç programları şu şekilde:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor- Sivasspor (Tuzla Belediye Sahası)

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (Şanlıurfa Gap Arena)

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Arena)