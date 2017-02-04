Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan, Barcelona antrenmanında sinirlerine yenik düştü! İspanya basının haberine göre Arda Turan, Barcelona antrenmanında sinirlenerek kramponunu yardımcı antrenör Juan Carlos Unzue'ye fırlattı. Barcelona antrenmanında Unzue'nin kararlarını beğenmeyen ve kendisine faul yapıldığını düşünen Arda Turan, bir anda sinirlenerek kramponlarını teknik direktör Luis Enrique'nin yardımcılarından Juan Carlos Unzue'ye fırlattı.

İspanya basını, Arda'nın öfke sorunları yaşadığını iddia ederken, Milli futbolcu için 'takıntılı' yorumunda bulundu. Arda'nın kramponunu fırlattığı iddia edilen Barcelona yardımcı antrenörü 49 yaşındaki Unzue, 2014 yılından beri Barcelona'da görev yapıyor.

İLK KEZ BUNU YAPMIYOR!

Bu olay, akıllara hemen Arda Turan'ın Atletico Madrid'de oynarken sinirlenip kramponunu yardımcı hakeme fırlatmasını getirdi. 30 yaşındaki Milli futbolcu, Barcelona'ya karşı oynanan maçta bir pozisyonda sinirlenip kramponunu yardımcı hakemin üzerine sertçe fırlatmıştı. Krampon, hakeme isabet etmezken, yaşanan bu olay uzun süre konuşulmuştu. Atletico Madrid yönetiminin de ardından Arda Turan'ı uyardığı kaydedilmişti.

Antrenmanda Arda'nın sinirli hareketleri üzerine teknik direktör Luis Enrique ise bir yorumda bulunmadı. Arda, bu sezon Barcelona ile toplam 25 maça çıkarken 13 gol atıp, 7 asist üretti ve Neymar'dan daha fazla gole katkıda bulundu.