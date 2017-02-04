Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017), diğer turlarla çakışmaması için ekim ayında düzenlenmesini Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) talep ettiklerini bildirdi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18-23 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan TUR 2017'nin, takvimde yaşanan yoğunluk nedeniyle ileri bir tarihte düzenleneceğini söyledi.

Mevcut tarihin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na uymadığını belirten Küçükbakırcı, "Üç gün önce Hollanda'da düzenlenecek başka bir organizasyon var. Ardından da İtalya Turu geliyor. Bazı takımlar, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bitmeden ülkemizden ayrılıyor. Bunun önüne geçmek için takvimde değişiklik yaptık. Dolu dolu bir yarış geçirmek için ekim ayını daha uygun bulduk." diye konuştu.

Geçen hafta iki federasyon yetkilisinin Lüksemburg'a gittiğini dile getiren Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski takvim diğer turlarla çakıştığı için UIC'den 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesini talep ettik. UIC de bunu uygun gördü. Öbür türlü takımlar gönülsüz geliyor ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bitmeden çekip gidiyorlardı. Biz bu yarışı mevcut tarihlerde de düzenleriz ama son 2-3 gün bisikletçiler yarıştan ayrılıyor. Böyle olunca da turun zevki kaçıyor. Ekim ayında turizm sezonu da kapanmıyor."

"Dünya Turu takviminden çıkaramazlar"

Erol Küçükbakırcı, Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir alt kategoriye düşürülme ihtimalinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Biz istemeden kimse bizi Dünya Turu takviminden çıkaramaz." dedi.

Öte yandan, 6 Şubat'ta yapılması gereken "TUR 2017'nin organize ve koordine edilmesi işi ihalesi", takvimde yaşanacak değişiklik nedeniyle ertelendi.