Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor’un 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 8’e kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan topu filelere gönderdi. 0-1

33. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Adem Koçak2ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leandrinho pasını sağ kanattan gelen Ergin’e pasını verdi. Ergin’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

57. dakikada Emre’nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ergin topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

70. dakikada Tuncay’ın pasında topla buluşan Ozan ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4

KÜNYE

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

Tuzlaspor: Murat xx, Bülent xx, Anıl xx, Kadir Kaan xx, Orkun xx, Arif xx (Ferhat dk. 62) , Muharrem Efe xx, Tuncay xx, Kıvanç xx (Barış dk. 73 x), Onur xx (Tolunay dk. 59 x), Ozan xx

Yedekler: Bekir, İbrahim, Birkan, Doğan

Teknik Direktör: Ümit Davala

Sivasspor: Tolgahan xx, İbrahim xx (Galip dk. 59 x), Ahmet xx (Rıdvan dk. 46 x), Hasan xx, Ziya xx, Yiğit xx, Burhan xx (Leandrinho dk. 53 x), Hakan xxx, Adem xx, Emre xx, Ergin xx

Yedekler: Ali Şaşal, Gökhan, İbrahim, Kerim

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Hakan (dk. 13), Adem (dk. 33), Ergin (dk. 55) (dk.57) (Sivasspor), Ozan (dk. 70) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Arif, Bülent (Tuzlaspor), Burhan, Rıdvan (Sivasspor)