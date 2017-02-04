İspanya La Liga 20. hafta maçlarından pazar günü oynanması gereken Celta Vigo - Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Vigo Belediye Başkanı Abel Caballero, yarın oynanacak Celta Vigo - Real Madrid maçının fırtına nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Real Madrid ligin zirvesinde 46 puanı bulunurken, Celta Vigo da 30 puanla 8. sırada yer alıyor. 