Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16'larında ligde 2. sırada bulunan Başakşehir ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu çeyrek finale çıkma mücadelesi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Aradığınız tüm bilgileri "Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" haberimizde bulabilirsiniz... İşte Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberimiz.

Ligdeki kadroya benzer bir 11’le sahada olacak Cimbom’da, son haftaların formda isimleri Podolski, Sneijder, Bruma ve Yasin hücum hattında gol arayacak. Orta sahayı Selçuk ve De Jong’la kapatacak olan Sarı-Kırmızılılar’ın savunma hattında Sabri, Semih, Ahmet Çalık ve Carole görev yapacak, kale ise önceki kupa maçlarından farklı olarak Muslera’ya emanet edilecek.

Gözler Adebayor’un üzerinde

Başakşehir de Galatasaray karşısına ilk yarıya göre çok daha güçlü bir kadroyla çıkacak. Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro ve yeni sağ bek Caiçara’ya ek olarak, İrfan Kahveci ve Adebayor’u takıma dahil eden Başakşehir’de, gözler doğal olarak tek bir ismin üzerinde olacak. Geçen hafta sağlık kontrolünden geçen ve tüm idmanlara katılan 32 yaşındaki Adebayor, bugün ilk 11’de başlamasa bile ikinci yarıda oyuna dahil olacak. 1.91’lik yıldızın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu.

MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet B.

Galatasaray: Cenk, Sabri,Semih, Ahmet, (Hakan) Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Bu sezon süper Lig'de sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve tek mağlubiyetini alan lider Başakşehir'in Türkiye Kupası grup aşamasında mağlubiyeti bulunmuyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri F Grubu'nu 14 puanla lider olarak tamamlamıştı.

Türkiye Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Tuzlaspor'un ardından grubunu 2. sırada tamamlamıştı.

Türkiye Kupası statüsüne göre son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

10 derecede oynanacak

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava tahminlerine göre mücadelenin yapılacağı saat 20.30 civarında hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.

Kupa golcüsü Podolski

Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, Cim Bom’u sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

Rodrigues ikinci yarıda

Aslan’ın kulübedeki en önemli kozlarından biri Garry Rodrigues olacak. Hollandalı futbolcu, bugün Başakşehir karşısında takım geriye düşse de, öne geçse de, ikinci yarıda forma giyecek. Riekerink, Hollandalı futbolcuyu rakip savunmayı eksiltmek ya da kontraları daha tehlikeli hale getirmek için kullanacak.

Savunmaya kritik uyarı​

Riekerink, Başakşehir maçı öncesi defans oyuncularına özel uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, özellikle kanatlardan gelen hava toplarında savunma beklerinin mutlaka kademeye girmesini istedi. Galatasaray’ın bu maçta alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçebileceği öğrenildi.