Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi'nde, hafta içinde Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Chelsea, Watford'a kendi sahasında 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Arsenal'i 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Xabi Alonso, Eden Hazard ve Fabregas'tan geldi. Marcos Alonso, 13. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

İspanyol oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golüne imza attı. Antonio Conte'nin ekibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, 53. dakikada Eden Hazard'ın klas golü geldi.

Belçikalı defans oyuncularını geçerek topu ağlarla buluşturdu skoru 2-0 yaptı. Golün ardından Conte'nin saha kenarındaki abartılı sevinci görülmeye değerdi.



FABREGAS GOLE SEVİNMEDİ



85'inci dakikada Fabregas'ın golü geldi. İspanyol oyuncu, Petr Cech'in uzaklaştırmaya çalışıp cezayayı ön çizgisi yakınına düşen topu kontrol edip aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 3-0 öne geçirdi. Fabregas'ın eski takımına golü sonrası sevinmemesi dikkat çekti.

90+1'de Oliver Giroud, defansın bir anda duraksamasından yararlanarak topu ağlarla buluşturdu ve Arsenal'in tek sayısını kaydetti.

Maç da 3-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle tamamlandı ve Maviler bu galibiyetle puanını 59 yaparak, maç şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

Son 9 maçta 4. kez sahadan yenik ayrılan ve 47 puanda kalan Arsenal ise zirveden iyice uzaklaştı ve şampiyonluk ümitlerine büyük oranda veda etti.