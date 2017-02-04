Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Saha avantajını da kullanarak ligin liderinden puan almak istiyoruz." dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüklerini, çalışmaların çok verimli geçtiğini söyledi.

Antalya'da yaptıkları kampın kendilerine iyi geleceğini aktaran Gül, " Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Yeni transferler takıma alıştı. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Saha avantajını da kullanarak ligin liderinden puan almak istiyoruz. Oyuncular sahaya istenen oyunu yansıtırsa bunu başarabiliriz. Rakibimizin gücünün ve kalitesinin farkındayız. Çok iyi bir maç ortaya çıkacak. Bazı tribünlerimiz cezalı ancak geri kalan bölümlere gelen taraftarlarımız takıma gerekli desteği verecektir." diye konuştu.

Antalya'daki çalışmaların salı gününe kadar devam edeceğini ifade eden Gül, maç gününe kadar Karabük'te de hazırlıkların süreceğini sözlerine ekledi.

"Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz"

Kardemir Karabükspor'un yeni transferi Rumen oyuncu Paul Papp, Türkiye'ye ve Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ligin 20. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Rakibimiz ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İnanılmaz hücum oyuncularına sahip, müthiş bir takım. Biz de kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Sahaya çıktığımız andan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Onların önünde büyük zaferler kazanmak istiyoruz."