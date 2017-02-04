Maçtan dakikalar
13. dakikada Sivasspor öne geçti. Burhan Eşer topu savunmanın üzerinden ceza sahasına gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu kafayla yanındaki Hakan Arslan'a bıraktı. Hakan da penaltı noktasının hemen gerisinden meşin yuvarlağı kafayla boş ağlara gönderdi: 0-1
33. dakikada Sivasspor, ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşta farkı 2'ye çıkardı. Adem Koçak'ın vuruşunda, kaleci Murat Hocaoğlu'nun, savunmaya çarpan ve ardından yerden sekerek müdahale edemediği meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Leandrinho, rakiplerinden kurtulduktan sonra meşin yuvarlağı yanındaki Ergin Keleş'e bıraktı. Bu futbolcu, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-3
57. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Ergin Keleş, ceza alanı içine girdiği anda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.
70. dakikada Ozan Papaker, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi ve farkı 3'e indirdi: 1-4
Sivasspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.