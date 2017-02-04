Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de F.Bahçe galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi, çeyrek finale adını yazdırdı.

19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren Sergen Yalçın'ın talebeleri 35 ve 45'te Welliton'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

VELIKONJA SKORU BELİRLEDİ

68'de Serdar Gürler penaltıdan farkı 1'e indirdi: 1-2. 76'da Uğur Çiftçi'nin kendi kalesine attığı golle Kayserispor durumu 3-1'e getirdi. 86'da Velikonja'nın şık golü Başkent temsilcisi için yeterli olmadı ve sarı-kırmızılı takım çeyrek finalist oldu.