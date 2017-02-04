Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takımını desteklemeye gelen sarı kırmızılı taraftarlar alınan mağlubiyet ve ortaya koyulan kötü futbol nedeniyle başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere Teknik Direktör Riekerink ve futbolculara ateş püskürdü.

İLK KEZ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Galatasaray tribünleri önce ilk kez hedef aldıkları Riekerink'e 'istifa' diye bağırdı. Daha sonra Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösteren taraftarlar "Dursun gider biz kalırız, biz Galatasaraylıyız" şeklinde tezahürat yaptı. "Aciz yönetim istemiyoruz. Dursun Özbek bu kulüp babanın oteli değil" diye bağıran sarı kırmızılılar ardından futbolculara yüklendi.

Selçuk ve Sabri'yi hedef alan tribünler "Çin'e gitsene, Çin'e gitsene, Sabri ile Selçuk, Çin'e gitsene" sloganı attı.