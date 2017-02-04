Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında tartışmalı karar! Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
VISCA ORTALADI, MUSTAFA PEKTEMEK ATTI
Mücadelenin 15. dakikasında savunmanın arkasına hareketlenen topa Medipol Başakşehir'de Edin Visca hareketlendi. Visca topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına ortaladı. Cenk'in uzaklaştıramadığı topa Mustafa Pektemek kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Galatasaraylı oyuncular golün pasını atan Edin Visca'nın ofsaytte olduğu gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulundu ancak karar değişmedi.