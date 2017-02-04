Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek maç eleminasyon sistemine göre yapılan maçların ardından, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

Kupada 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği, TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ve Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, organizasyona veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Sivasspor: 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-3

Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: 1-2 (Normal süre: 1-1)

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-0

5 Şubat Pazar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)