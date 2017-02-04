Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası final karşılaşmasında Mısır ile Kamerun, karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 31. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda, başkent Libreville'de oynanacak final karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 maçtan 2'sini kazanıp, birinde berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamlayan Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 1-0, yarı finalde de Burkina Faso'yu penaltılarda 4-3 yenerek finale yükseldi.

A Grubu'ndan bir galibiyet, 2 beraberlikle ikinci olarak çıkan Kamerun ise, çeyrek finalde Senegal'i penaltılarda 5-4, yarı finalde ise Gana'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR

Mısır ile Kamerun, üçüncü kez Afrika Kupası final maçında karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 1986 yılındaki finalde Kamerun'u penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaşan Mısır, 2008'deki finalde ise rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Üçü üst üste olmak üzere elde ettiği 7 şampiyonlukla Afrika Uluslar Kupası'nın en başarılı takımı konumundaki Mısır, organizasyonda 9. kez final mücadelesi verecek. Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyonluğa ulaşırken, 1962 yılındaki finalde ise mağlup oldu.

Mısır, final sahnesinde yer aldığı turnuvalarda 1957'de Etiyopya'yı, 1959'da Sudan'ı, 1986 ve 2008'de Kamerun'u, 1998'de Güney Afrika'yı, 2006'da Fildişi Sahili'ni ve 2010'da Gana'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Mısır, 1962 yılında ise Etiyopya'ya kaybetti.

Afrika Uluslar Kupası'nı 4 kez kazanarak turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar sıralamasında ikinci sırayı Gana ile paylaşan Kamerun, tarihinde 7. kez finalde sahne alacak. 1984, 1988, 2000 ve 2002'de kupanın sahibi olan Kamerun, 1986 ve 2008'de ise ikincilikle yetindi.

Kupada 1984, 1988 ve 2000'de Nijerya, 2002'de de Senegal karşısında galip gelerek şampiyonluğa ulaşan Kamerun, 1986 ve 2008'de ise Mısır'a yenilmekten kurtulamadı.

FİNALDE TANIDIK İSİMLER

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Türk futbolunun yakından tanıdığı isimler de boy gösterecek.

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren Vincent Aboubakar, görev verilmesi halinde finalde Kamerun forması giyecek. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maçta forma giyen Aboubakar, henüz gol sevinci yaşayamadı.

Mısır ve Kamerun milli takımlarının başında ise daha önce Türkiye'de teknik direktörlük yapmış 2 isim bulunuyor. 2009-2010 sezonunda kısa bir süre Trabzonspor'da görev yapan Kamerun Teknik Direktörü Hugo Broos ile 2011-2013 yıllarında Orduspor'u çalıştıran Mısır Teknik Direktörü Hector Cuper, takımlarını şampiyonluğa taşıyabilmek için taktik verecek.

Aboubakar'ın yanı sıra Fransız ekipleri Lyon'dan Nicolas Nkoulou, Marsilya'dan Clinton N'Jie, Lorient'den Benjamin Moukandjo gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kamerun, kupada 15 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen ve turnuvada 2 gol atıp bir de asist yapan Muhammed Salah ile takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 44 yaşındaki kaleci Essam El-Hadaryli Mısır ise 2010'un ardından şampiyonluğa ulaşmanın peşinde.