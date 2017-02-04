Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği Schalke ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, 9'da Robert Lewandowski ile öne geçti. Polonyalı santrfor bu sezon 27 resmi maçta 23 kez ağları havalandırdı.

Schalke, 13'te Naldo ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Münih ekibi, puanını 46 yaptı.

Schalke ise puanını 22'ye yükseltti.

Oyuna 77'de giren Phillip Lahm, Bayern Münih formasıyla 500. maçına çıktı.