Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pektemek son olarak Beşiktaş forması ile 2014 yılında Çaykur Rizespor'a karşı iki gol kaydetmişti.

Tek maç hata kabul etmezdi

Galatasaray kalesine iki gol bırakan ve turu takımına getiren Mustafa Pektemek, "Bizim için zor bir maçtı. Tek maç olması, hatayı kabul etmeyen bir karşılaşmaya çıkmamızı zorunlu kıldı. 2-0 olduktan sonra biraz geriye yaslandık. Bu da tek maç olmasından dolayıydı. G.Saray'a karşı iyi mücadele verdik ve turu geçen biz olduk. Tüm takım arkadaşlarımı ve hocamla teknik heyeti kutluyorum" dedi.