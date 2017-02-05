Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de haftanın en önemli maçında Chelsea sahasında Mesut Özil’in formasını giydiği Arsenal’i 3-1’le devirdi. Arsene Wenger’in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği Londra derbisinde Chelsea rakibini rahat devirdi ve liderliğini perçinlemiş oldu. Arsenal son yıllarda çok zorlandığı Stamford Bridge deplasmanında bir kez daha hüsrana uğrarken, maç boyunca fazla etkili olamadı. Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada geldi. Costa’nın şutunda top direkte patlarken takibi iyi yapan Marcos Alonso kafa vuruşuyla golü skoru 1-0’a getirdi. Pozisyonda Alonso’nu dirseği yüzüne gelen Bellerin mücadeleye devam edemedi. İlk yarı Chelsea’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devrede ev sahibi ekip skor avantajıyla rakibinin topa sahip olmasına izin verdi ve hızlı hücumlarla etkili oldu. 53. dakikada orta sahada aldığı topu müthiş hareketlerle ceza sahasına kadar getiren Hazard, muhteşem bir soloya imza attı ve durumu 2-0 yaptı. 85’te Arsenal kalecisi Cech’in hatalı pasını kontrol eden Fabregas aşırtma bir vuruşla skoru 3-0 yapan golü attı. Bu arada eski bir Arsenal oyuncusu olan Fabregas gole sevinmedi. Duraklama anlarında Giroud’un attığı gol Arsenal adına teselli oldu: 3-1. Diğer sonuçlar: Crystal-Sunderland: 0-4, Everton-AFC Bournemouth: 6-3, Hull City-Liverpool: 2-0, Southampton-West Ham: 1-3, Watford-Burnley: 2-1, West Bromwich-Stoke City: 1-0, Tottenham-Middlesbrough: 1-0.



Hazard sanki Maradona

Chelsea’nin dünkü zaferine Eden Hazard’ın attığı gol damgasını vurdu. Belçikalı yıldız orta saha çizgisinde aldığı topu çalımlarla kale önüne kadar götürdü ve fileleri havalandırdı. Hazard’ın bu golü, 1986 Dünya Kupası’nda Maradona’nın İngiltere’ye attığı efsane golü hatırlattı.



FARKI AÇTI KOPUYOR

Londra derbisinden 3-1’lik zaferle ayrılan Chelsea puanını 59’a yükseltirken, Arsenal ise 47 puanda kaldı. Henüz 23. haftada iki takım arasındaki puan farkı 12’ye çıkmış oldu.