Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, genç oyuncuların önünü açmak için Spor Toto Basketbol Ligi’nde yabancı kuralını değiştireceklerini açıkladı. TRT Spor’a konuşan Türkoğlu, altyapıya çok önem verdiklerini belirterek, “Üst taraflarda değişiklik yaparken, altının da dolu olması gerekiyor. Ekibimiz yabancı kuralı hakkında çalışmalar yapıyor. Sonuçta bu bir ayrımcılık değil; bizim gençlerimizin daha fazla nasıl süre alabileceği yönünde çalışmalar olacak” dedi. Önümüzdeki haftalarda da takım menajerleriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacaklarını açıklayan Türkoğlu, 2017-2018 sezonunda farklı bir sistemin hayata geçirileceğinin bilgisini verdi.



YERLİLER SÜRE ALAMIYOR

Spor Toto Basketbol Ligi’nde sezon öncesi yabancı oyuncu kontrat sayısı 10’dan 11’e çıkarılmıştı. Lig maçı kadrolarında 6 yabancı bulunabiliyor. Durum böyle olunca yerli ve özellikle genç oyuncular süre bulmakta çok zorlanıyor.