Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra 2012 Olimpiyatları’nda 1500 metrede altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atan ancak daha sonra yapılan kontrollerde biyolojik pasaportundaki anormallikler yüzünden madalyası elinden alınıp 8 yıl ceza verilen Aslı Çakır Alptekin, cezasının 4 yıla düşürülmesinin ardından sonunda pistlere dönüyor. Portekiz’in Albuferia kentinde bugün yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası ile pistlerde boy gösterecek olan Alptekin, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. 10 Ocak’ta cezası dolan Aslı Çakır Alptekin, şampiyonaya Burhan Felek’te hazırlandı.



“Kötü günler geride kaldı” diyen Aslı Çakır Alptekin, “Bıraktığım yerden başarılar elde etmeye devam edeceğim. Cezalı olduğum dönemde yalnız bırakıldım, dost bildiklerim benden uzaklaştı. Bu olaylar beni daha tecrübeli ve yıkılmaz hale getirdi. Gelecekte daha büyük başarılar için mücadele edeceğim” diye konuştu. Kulübü Üsküdar Belediyesi’ne kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür eden Aslı, atletizme dönüşünün kendisini için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. Albuferia kentinde 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’den 5 kulüpten 46 sporcu mücadele edecek.