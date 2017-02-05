Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazanılan maçlarda aldığı primler bile maaşının kat kat üzerinde olan (5 bin lira) Yusuf’un bir daire ile ödüllendirileceği öğrenildi. Yusuf Yazıcı’nın böyle devam etmesi halinde sezon sonunda kendisine Beşirli semtinde lüks bir daire hediye edileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı’ya hediye edilecek dairenin tapusu ise anne ve babasının üzerine yapılacak. Yöneticiler buna gerekçe olarak, genç futbolcunun bugüne gelmesinde büyük emeği olan ailesinin mutlu edilmesi gerektiği düşünülerek dairenin tapusunu anne ve babanın üzerine yapmaya karar verirken, camiada da bu yaklaşım son derece olumlu bulundu.



Yanal’ın kozu Olcay

İkinci yarıda 3 maçı da kazanıp havaya giren Trabzonspor’da Ersun Yanal, oyun stratejisini Olcay Şahan’ın üzerine kuruyor. Özellikle orta sahanın direncinin yüksek tutulması için Olcay’dan ekstra katkı bekleyen Yanal, tecrübeli oyuncuya oyunu yönlendirmesi için görev verdi ve top rakipteyken sürekli baskı yapmasını da istedi.