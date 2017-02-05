Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ - Başakşehir’e mağlup olan Galatasaray Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda etti: 1-2. Henüz maçın başındaki Podolski patenli füze üst direkte patladı. Ardından Sneijder’in sakatlanıp çıkmasıyla G.Saray’ın planları altüst oldu... 15’te araya atılan topta G.Saray savunması ofsayt düdüğünü beklerken Visca, pozisyonu takip edip, ortasını yaptı. Arka direkte Mustafa Pektemek zekice bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. Başakşehir öne geçtikten sonra da daha etkili olan taraftı. 27’de Selçuk’un orta alanda kaptırdığı top, Başakşehir akınına dönüştü. Sol çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek, açısını düzeltip vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak Cenk’i aşıp ağlarla buluştu: 2-0.



Volkan izin vermedi

G.Saray maçın ilk yarısında sahadan silindi. İkinci yarıda Linnes, oynayamayacak durumda olan Carole’ün yerine oyuna dahil oldu. G.Saray’da Selçuk da 51’de sakatlandı. Riekerink son hakkını Eren’den yana kullandı. Ardından Aslan şuursuzca saldırdı. 60. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş umut olsa da, Josue’nin şutunu Volkan 90’dan aldı. 73’te Bruma’nın sağ çaprazdan çektiği şutu yine Volkan çeldi. 76’da Poldi’nin, 88’de Bruma’nın vuruşlarında Volkan yine gole izin vermedi. Uzatmadaki Eren’in golü için artık çok geçti: 1-2. Aslan için Başakşehir’de gece hüsranla ve istifa tezahüratlarıyla bitti.



“Hataya yer yoktu”

Gecenin adamı Mustafa Pektemek maç sonrası, “Takımın performansı gayet iyiydi. Zor bir maç oynadık. Tek maç olduğu için hataya yer yoktu. Skorları bulduktan sonra biraz geriye yaslandık” derken, “Adebayor’un gelmesi takıma artı bir değer kattı. Geçmişine baktığımızda müthiş bir kaliteli futbolcu. İnşallah takıma katkı sağlayacaktır”

sözlerini kullandı.



Adebayor siftah yaptı

Başakşehir’in yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor Türkiye’de mesaiye G.Saray maçıyla başladı. Togo’lu golcü maçın 67. dakikasında Mustafa Pektemek’in yerine oyuna girdi. Tecrübeli forvet 5 Mayıs 2016’dan bu yana kulüp futbolundaki ilk resmi maçına çıktı.



Poldi’den sessiz eleştiri

Galatasaray’ın Alman yıldızı Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan’ın mücadelede verdiği kararları eleştirdi. Sosyal medyadan Kalkavan’ın De Jong’un itirazına yaptığı umursamaz el hareketini gösteren fotoğrafı paylaşan Poldi, resmin altına ‘Yorum yok’ yazdı.