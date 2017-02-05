Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink maç sonrası, “Şanssızlıktan ziyade genel olarak agresiflik sıkıntısı vardı. Maçın başında Ahmet’in sakatlığı oldu, daha sonra devam etti. Sonra Wesley’nin sakatlığı oldu. Maçta agresiflik sıkıntısı yaşadık. Rakip daha agresifti” derken, “İlk gol ofsayttı, ikinci gol şanssız bir gol. Bizim de önümüzde olan (Emre’nin) sportmenlik dışı bir hareket vardı. Kabul edilemez bir şey bence” sözlerini kullandı. “Kaleciye bağlı bir sıkıntı yaşamadık. Muslera kırık parmağıyla yeterince fedakarlık yaptı. Takdir hakkımı Cenk’ten yana kullandım” diyen Riekerink, istifa çağrıları için de, “Lige bakınca üçüncüyüz, kötü bir durumda değiliz. Kupayı kazanmak istiyorduk, ne yazık ki elendik. Bundan sonraki hedefimiz ligde şampiyonluğa odaklanmak” açıklaması yaptı.