Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Türkiye Kupası bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Kulübün kısa tarihinde çeyrek final, yarı final, finaller gördüğümüz için, geniş güçlü kadromuz ve rekabet ortamı bunu gerektiriyor. G.Saray De Jong’un topla buluştuğu yerlerden savunma arkası koşular yapan bir takım. Merkeze yaptığımız baskıyla ilk gol geldi” derken, bu goldeki ofsayt için de, “Hatalar futbolun içinde var. Artıları eksileri koyarsak lig sonu aşağı yukarı eşit çıkar” sözlerini kullandı. Mustafa Pektemek’e hep inandığını belirten Avcı, “Emre’nin (dirsek attığı pozisyonda) kırmızı kart görmesi gerektiği söyleniyor. Futbolun dışına çıkmayalım. Benim de sahada duyduğum şeyler var, böyle mi olsun” şeklinde konuşarak yorum yapmak istemediğini belirtti.