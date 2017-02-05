Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom’un Başakşehir ile yaptığı maçta neler olmadı ki! Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında yeni transfer Ahmet Çalık kendini iyi hissetmediğini söyledi ve içeri girdi. Doktorlarla görüşmesinin ardından kadrodaki yerini aldı. Ancak 4. dakikada Snejder kenara “Beni değiştirin” işareti yaptı. Yere oturup kalan ve sağ üst kasığını tutan Hollandalı 1 dakika sonra direkt soyunma odasına gitti. Ardından Lionel Carole ve Selçuk İnan da sakatlar kervanına katıldı. Carole’un ayak bileğinin döndüğü, Selçuk’un ise adalesinde problem olduğu ve durumlarının kontroller sonrasında netlik kazanacağı açıklandı. Cimbom sadece turu kaybetmedi önemli yıldızları da riske girdi.

Morali çok bozuktu

Wesley Sneijder sakatlığının ardından direkt soyunma odasına giderken hocası Jan Olde Riekerink’in tesellisini de dikkate almadı, başı önde içeri girdi.