Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray son üç sezonda M.Başakşehir ile oynadığı altı resmi maçta sadece bir defa kazandı. Galatasaray’ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında etekteki taşlar döküldü, sabırlar da taştı! Takımlarından tur ve güzel futbol bekleyen bu umutla Başakşehir Fatih Terim Stadı’na giden sarı-kırmızılılar ilk yarının 2-0 sona ermesinin ardından yavaş yavaş tepkilerini dile getirdi. Tribünlerden ilk nasibini alan bir dönemin Bey’i teknik direktör Jan Olde Riekerint’ti... Galatasaray taraftarı 60’tan sonra “Riekerink istifa” diye bağırdı.

Aciz yönetim istemiyoruz

Ardından Dursun Özbek yönetimi hedef oldu. Tribünler “Dursun gider biz kalırız, biz Galatasaraylıyız” şeklinde tezahürat yaptı ve söylemini sertleştirip, “Aciz yönetim istemiyoruz. Dursun Özbek bu kulüp babanın oteli değil” diye tempo tuttu. Teknik ekip ve yönetimin ardından taraftar öfkesinden nasibini alan futbolcular da vardı. Bu sezon istenilen oyunu sergileyemeyen ve tam bir hayal kırıklığı yaşatan Selçuk ve her olumsuz durumda hatırlanan Sabri’yi hedef alan tribünler, “Çin’e gitsene, Çin’e gitsene, Sabri ile Selçuk, Çin’e gitsene” şeklinde slogan attı.

Önce sağ yetmedi bir de sol!..

Maçın 18. dakikasında Emre Belözoğlu arkasındaki Josue’ye önce sağ dirseğini yapıştırıyor. Tam tutturamayınca bu defa sol... Atılması gereken pozisyonda sarı kartla kurtulan Emre hakem Mete Kalkavan’a kart gösterdiği için bir de isyan ediyor...

Emre atılmalıydı

Galatasaray’ın Norveçli beki Martin Linnes, “Çok çok üzgünüz. Bu sene de kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı” derken, “Emre’nin dirsek attığı pozisyonu gördüm. Hakem faulü veriyor ama nasıl sarı kart anlamış değilim. İlk yediğimiz golde de kesinlikle ofsayt var” açıklaması yaptı.

3 sezon sonra veda

Cimbom dün akşam uzun süredir tatmadığı bir acıyı yaşadı. Son 3 sezon kupada fırtınalar estiren Galatasaray, 2012-13’ten bu yana ilk defa Türkiye Kupası’nda son 16’da elendi. Sarı-Kırmızılılar 2012/13 sezonunda 1461 Trabzon’a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Cimbom son 3 sezonda kupayı müzesine götürmüştü.

Hakan Balta nerede?

Galatasaray’da as oyunculardan Hakan Balta da dünkü maçın kadrosunda yer almadı. Savunma tandeminde Ahmet Çalık-Semih ikilisi görev yaparken, yedek stoper olarak kulübede affedilen Chedjou oturdu. Öte yandan sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci’nin de kadroda olmaması dikkat çekti.

Doka: Hoca ne dediyse...

Maçı değerlendiren Başakşehir’in önemli isimlerinden Doka, “G.Saray’ın güçlü takım olduğunu herkes biliyor. Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Hocamız taktik olara her ne dediyse onları bir bir yerine getirdik. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım olarak iyi performans sergiledik. Artık lige odaklanacağız” dedi.