Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maç sonrası hakem Mete Kalkavan’a sert tepki gösterdi. “Bütün Türkiye’nin dikkatine sunuyorum, Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray’ın ipini çekti” vurgusu yapan Özbek, “Burada hakem üzerinde duruyorum ve pes diyorum. Geçen haftalarda Kardemir Karabükspor maçında (Cüneyt Çakır tarafından) verilen penaltı, penaltı mıydı? Burada 1,5 metre ofsayttan gol yedik. Emre dirsek attı adama, zorla bir sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok ama tek cümlem var, Mete Kalkavan görevini kupada da yaptı” şeklinde konuştu. Özbek sarı-kırmızılı taraftarların istifa tezahüratları için de, “Geri düştükten sonra seyirci de haklı olarak protesto etti. Burada daha ziyade ben hakem üzerinde duruyor, pes diyorum” sözlerini kullandı.

Gümüşdağ: İlk gol ofsayt

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Takımımızı kutluyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz” derken, “Yanlış kararlar için video hakemliği gerekli, bunu zaman zaman söylüyorum. Evet ilk gol ofsayt. G.Saray için üzüldüm” sözlerini kullandı.