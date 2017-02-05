Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu’nun, Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının devre arasında soyunma odasına alınmadığı iddia edildi. Beyaz TV’nin iddiasına göre; Levent Nazifoğlu, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan takımı ateşlemek için devre arasında futbolcularla görüşmek istedi ancak akreditasyon kartı olmadığı gerekçesiyle stadyum güvenliği tarafından soyunma odasına alınmadı. Nazifoğlu’nun bu olaydan ötürü çok sinirlendiği ifade edildi. 