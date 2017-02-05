Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayer Leverkusen forması giyen Ömer Toprak'ın gelecek sezondan itibaren Borussia Dortmund forması giyecek.

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki milli stoper ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Dortmund'tan yapılan açıklamada, ''Rakibimiz Leverkusen'e duyduğumuz saygıdan dolayı Ömer Toprak hakkında sezon sonuna kadar herhangi bir açıklama yapılmayacaktır'' ifadelerini de yer verildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc da kısa bir açıklama yaparken ''Ömer Toprak, uluslararası deneyimi olan, lider özelliklere sahip bir defans oyuncusu'' ifadelerini kullandı.

Ömer Toprak için Borussia Dortmund'un Bayer Leverkusen'e ödeyeceği bonservis hakkında ise bir açıklama yapılmadı.