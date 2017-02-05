Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün sağlık durumları hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın açıklaması şekilde;

Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Wesley Sneijder’ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole’ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.