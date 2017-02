Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Fenerbahçe derbisini tüm Türkiye heyecan içinde bekliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı için her iki takım da sıkı bir çalışmanın ardından çalışmalarını tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırmak için mücadele edecek olan Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesi nefesleri kesecek... Teknik direktörler arasında da taktik savaşına dönüşecek Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesi Vodafone Arena'da bu akşam oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesinde 90 dakika boyunca üstünlük sağlanmazsa, uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarının ardından derbiyi kazanan takım belli olacak... Ezeli rakipler Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Herkesin sonucunu merakla beklediği ''Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?'' sorusunun cevabı için aradığınız tüm bilgiler turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz... İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konul edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan(Roman), Lens, Sow, Van Persie.

Şenol Güneş'in derbi planı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde bazı değişiklikler yapacağı iddiası gündeme geldi... tecrübeli teknik adamın şimdiye kadar Türkiye Kupası'nda takımı buralara getiren bazı isimlere derbide şans vererek ödüllendirmek istediği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Necip Uysal, Gökhan İnler, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu'ndan 1 veya 2'sine forma vereceği konuşuluyor.

Kilit isim Talisca

Beşiktaş derbiye hazır. Teknik direktör Şenol Güneş takımına ligde olduğu gibi kupada da hücum futbolu oynatacak. Yapılan çalışmalarda sahanın her alanında rakibe baskı yapılmasını oyuncularından isteyen Güneş, kapılan toplarda hızlı paslarla sonuca gitme emri verdi.

Konyaspor karşısındaki oyundan ve takımın büyük çoğunluğunun performansından memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Talisca'dan daha aktif ve sorumluluk alan oyuncu rolünde olmasını istedi. Fenerbahçe'nin özellikle hızlı hücumlarına dikkat edilmesi istedi. Orta sahada Oğuzhan ve Atiba'ya yardım edilmesini talep etti.

Advocaat'ın Roman planı

Bugün oynanacak derbi öncesinde Mario Been, Beşiktaş analizini tamamladı. Dick Advocaat ile paylaştı... Been hazırladığı raporda Talisca-Oğuzhan-Atiba üçlüsünü bozmak zorunda olduklarını yazdı. Advocaat ise bu üçlüye karşılık Mehmet Topal ve Josef'in yanında oynatacağı üçüncü isim konusunda sürpriz bir karar verdi: Roman.

Manchester United maçında oyunu tutmak için kullandığı Roman'ı Beşiktaş karşısında da kullanma kararı alan Hollandalı teknik adam önceliği rakibi durdurma üzerine kurdu.

Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu

İç sahada bu sezon yüksekten uçan Beşiktaş, son haftalarda deplasmanda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da pazar günü konuk edecek. Evinde uçan Kara Kartal ile son dönemde deplasmanlarda kabus gören sarı-lacivertli takımın kritik mücadelesinden çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor.

İç sahada bileği bükülmüyor



Beşiktaş, ligin geride kalan 19 haftasında evinde 9 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan siyah-beyazlılar 2 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Vodafone Arena'da oynadığı 9 lig maçında 23 puan toplayan Beşiktaş, rakip kaleye ise 23 gol gönderdi. Siyah-beyazlı takım şu anda iç sahada ligin en iyi ikinci takımı konumunda. Kupada ise evinde 3 maç oynayan Kara Kartal, bu maçların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Vodafone Arena'da ortalama 35-40 bin seyirci ortalamasıyla mücadele eden Beşiktaş, iç sahada en çok taraftar ortalamasına da sahip durumda.

Deplasman kabusu

Kupada son 16 turunda Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de ise son haftalarda alınan kötü skorlar düşündürüyor. Özelikle ligde oynanan son 3 deplasman maçında alınan mağlubiyetler takımın moral-motivasyonunu da etkilemiş durumda. Ligde son 3 deplasman maçında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, ligin 19. haftasında ise Kayserispor'dan 4-1'lik skorla mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı Kanarya kupada da deplasmanda oynadığı maçlarda yaralı durumda. C Grubu'nda dış sahada oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli takım, deplasmanda tek galibiyeti 1-0'lık skorla Menemen Belediyespor'a karşı aldı.

FENERBAHÇE KARŞILAŞMAYA HAZIR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında bugün Vodafone Arena’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 18.00’da başlayan çalışma, 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da tek maç eleme sistemine göre oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak. Dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

SOW VE OZAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

VOLKAN ŞEN VE SALİH UÇAN YOK

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, bugün forma giyemeyecek.

EMENİKE VE VAN DER WİEL AFFEDİLDİ

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.

FENERBAHÇE 4 YIL SONRA DOLMABAHÇE'DE

Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe'de maça çıkacak.

Beşiktaş'ın eski stadına son olarak 3 Mart 2013'te giden sarı-lacivertliler, yeni stadyuma ilk kez ayak basacak. BJK İnönü Stadı'ndaki son derbiyi 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 4 yıl sonra gideceği Dolmabahçe'de rakibine yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI UZUN SÜRE SONRA DEPLASMANDA

Fenerbahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbiyi deplasmanda seyredecek.

Derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirecek.

Fenerbahçeli taraftarlar için Vodafone Arena'da, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 2 bin bilet ayrıldı.

BEŞİKTAŞ KUPADA DA AYNI

Kupa maçlarının grup aşamasında yedek futbolcular ile altyapı oyuncularına şans veren teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında ise as kadroyu sahaya sürecek. İlk yarıda her maçta faklı kadrolarla oynamayı tercih eden Güneş, ikinci yarıdaki 3 lig maçında bu alışkanlığını bozdu ve aynı kadroları sahaya sürdü.

Fenerbahçe maçında da herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın Fabricio -Gökhan Gönül - Marcelo - Tosic - Adriano -Atiba - Oğuzhan - Quaresma -Talisca - Ryan Babel ve Cenk Tosun ilk onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.

Şenol Güneş’in Fenerbahçe maçına dair yapacağı tek değişiklik Talisca ve Tolgay tercihi olabilir.Oyunun hücum yönünde çok iyi olmasına rağmen savunma yapmayı sevmeyen Talisca’nın yerine orta sahada pres yapma özelliği bulunan Tolgay Arslan’ın ilk obirde oynaması az da olsa ihtimal dahilinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN HÜCUM GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş Fenerbahçe karşısında hücum hattına fazlasıyla güveniyor.

Talisca’nın uzun süren sakatlığını atlatıp takıma dönmesi, sol açık için alınan Ryan Babel’in kısa sürede sağladığı uyum, Oğuzha’nın eski yerine yani Atiba’nın yanına geçmesi son üç maçta ortaya seyri güzel ve skoru yüksek bir oyun konulmasında etkili oldu.Talisca -Quaresma -Ryan Babel ve Cenk Tosun’a orta sahadan Oğuzhan’ın verdiği destek ile geçen sezonki futbolunu oynamaya başlayan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da bu beşlinin maçı koparacağına inanıyor.

Beşiktaş Osmanlıspor’u 2-0 , A.Alanyaspor’u 4-1 ve son olarak A.Konyaspor’u 5-1 ile geçerken atılan 11 golün 10’unda bu beşlinin imzası vardı.Özellikle Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Ricardo Quaresma da 1 gol 4 asist ile yıldızlaşırken Babel 2 gol 1 asist, Talisca ve Oğuzhan 1 gol 1 asist ile formda olduklarını gösterdi.

SAVUNMADA SIKINTI YOK

Fenerbahçe maçı için hücum hattına oldukça güvenen Siyah Beyazlılar savunmada da sıkıntı çekmiyor.

Gökhan Gönül - Marcelo -Tosic e Adriano’dan oluşan geri dörtlü bu sezon savunmada güven verirken 15 gol ile ligin en az gol yiyen 2. takımı konumdalar.Kaleci Fabricio ile de iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş savunması Fenerbahçe maçında da gol yememeye çalışacak.Sadece bununla kalmayacak savunma oyuncularından duran toplarda gol aramalarını da isteyen Güneş, Gökhan Gönül ve Adriano’yu da özel olarak uyardı.İki bekten sadece birinin ataklara katılmasını isteyen tecrübeli hoca,iki bekten birinin sürekli olarak savunmada kalmasını ve Tosic ile Marcelo’ya yardımcı olmasını istedi.

VODAFONE ARENA’DA YENİLMİYOR

Türkiye Kupası’nda 34 yıldır Fenerbahçe’ye geçit vermeyen Beşiktaş, Vodafone Arena’da resmi maçlarda yakaladığı yenilmemezlik serisine de güveniyor. Vodafone Arena’da seyircisinin desteğini de arkasına alarak müthiş bir atmosfer oluşturan Beşiktaş, 11 Nisan 2016’da açtığı statta lig, kupa ve Avrupa olmak üzere oynadığı 18 resmi karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Türkiye Kupası’nda Vodafone Arena’da 3 maç oynayan Siyah Beyazlılar 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE’YE ŞANS TANIMIYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe toplamda 341 kez karşılaşırken, Türkiye Kupasında 20. kez birbirlerini elemek için mücadele edecek.

Genel istatistiklerde Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a karşı 129 - 123 galibiyet üstünlüğü bulunurken aynı durum Türkiye Kupasında tam tersine dönmüş durumda.

1962-1963 sezonunda oynanmaya başlayan Türkiye Kupasında bugüne kadar 19 karşılaşma yapan iki takımdan Beşiktaş’ın galibiyetlerde 11-3 üstünlüğü bulunurken 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Beşiktaş 19 mücadelede 31 gol atarken Fenerbahçe ise 18 gol attı.( 4 Mayıs 1983 yılında oynanan ve 1-1 biten maçta Beşiktaş sarı kart cezalısı oyuncu oynattığı için verilen hükmen 3-0 kararı değerlendirilmemiş ve maçın normal skoru değerlendirilmiştir)

Beşiktaş Fenerbahçe’ye karşı 34 yıldır kupada yeniligi yüzü görmezken bu süre zarfında 3 kez finalde rakibini yenip kupanın sahibi oldu.Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupasında son kez 2009 yılında finalde karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan bu finali 4-2 kazanan Siyah Beyazlılar kupanın bir kez daha sahibi oldu.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

ANTRENMANLARA 3 İSİM KATILAMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana serbest yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, minik kale maç ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

EMMANUEL EMENİKE VE VAN DER WIEL AFFEDİLDİ

Fenerbahçe'de daha önce disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldız Emmanuel Emenike ve Hollandalı kanat oyuncusu Van der Wiel affedildi.

342. randevu...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla 342. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te, Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, son 16 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 16 derbiden sadece 3’ünü kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 16 maçtan 8’ini yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette tamamı Süper Lig’de oynanan son 16 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Sonuç (BJK-FB)

18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1

19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1

20.02.2011 BJK İnönü 2 - 4

27.10.2011 BJK İnönü 2 - 2

05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 2

29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2

03.05.2012 BJK İnönü 1 - 0

07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 3

03.03.2013 BJK İnönü 3 - 2

30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 3

20.04.2014 Atatürk Olimpiyat 1 - 1

02.11.2014 Atatürk Olimpiyat 0 - 2

22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1

27.09.2015 Atatürk Olimpiyat 3 - 2

29.02.2016 Ülker 0 - 2

03.12.2016 Ülker 0 - 0

Vodafone Arena’da ilk kez

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena’da ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım, geçen sezon sonlarında hizmete giren siyah-beyazlıların yeni stadında rekabetteki ilk heyecanı yaşayacak.

4 yıl sonra Dolmabahçe’de

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe’de karşılaşacak. Taraflar, BJK İnönü Stadı’nın yıkımının ardından yerine inşa edilen Vodafone Arena’da ilk kez rakip olacak. İki takım BJK İnönü Stadı’ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan’ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı’nda 167 karşılaşma oynadı. Resmi ve özel bu 167 maçın 59’unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere

sonuçlandı. Dolmabahçe’de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Şubat derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2017’nin ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor. İki ekip, 93 yılda oynadıkları toplam 341 maçtan 24’ünü şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 8 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe’nin 23 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.

İki takım şubat ayında en son geçen sezon karşılaştı. 29 Şubat 2016’da Ülker Stadı’ndaki lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Taraflar, yarınki maçın tarihi 5 Şubat’ta daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1983’te İnönü Stadı’ndaki Donanma Kupası maçı 1-1 biterken, 1997’de yine İnönü Stadı’ndaki Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasından Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı. 2012’de ise Ülker Stadı’nda oynanan lig derbisini ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkanların derbi karnesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu derbisi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaş karşısında 23 galibiyet, 16 da yenilgi gördü. Aziz Yıldırım’ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan toplam 49 maçın 23’ünü Fenerbahçe, 16’sını Beşiktaş kazanırken, 10 maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş’a toplam 78 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise, 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbi maçtan 3’ünü kazandı, 5’ini yitirdi, 3’ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 18 gol yedi.

Goller yabancılardan

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi. 93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58’inde yabancıların imzası bulunuyor. İki takım arasındaki 22’si Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, 2’si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 27 resmi maçta Fenerbahçe’nin 44 golünden 34’ünü,

Beşiktaş’ın ise 31 golünden 21’ini yabancı futbolcuları kaydetti. Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İlk golün önemi büyük

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde oynanan son 22 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi. Rekabette 20’si Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 22 randevuda öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz’ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı’ndaki son derbide ise Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan’ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Taraflar arasındaki son randevu ise golsüz bitti. Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 11’ini kazandı, birinde yenildi, 2’sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise öne geçtikleri derbilerin 4’ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de puansız ayrıldı.

Kart raporu

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 39 resmi maçta hakemler toplam 25 kırmızı, 220 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 33’ü Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası, 2’si de TFF Süper Kupa olmak üzere 39 maçta Beşiktaş’tan 16, Fenerbahçe’den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Rekabetteki son 4 randevuda ise kırmızı kart çıkmadı.

BJK - FB DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "‪www.passo.com.tr" internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪ çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL