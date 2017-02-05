Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde namağlup lider olan VakıfBank, 14. haftanın kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyesi’ni 3-0’la geçerek yenilgisizlik unvanını sürdürdü. Sarı-siyahlılar mücadeleye Naz Aydemir Akyol, Kimberly Hill, Lonneke Sloetjes, Melis Gürkaynak, Gözde Kırdar ve Kübra Çalışkan - Ayça Aykaç altısıyla başladı.

İlk sete Kimberly Hill’in etkili servisleriyle başlayan VakıfBank, ilk teknik molaya 8-1, ikinci teknik molaya da 16-12’lik avantajla girdi. VakıfBank, Lonneke Sloetjes’in 7 sayı aldığı seti 25-19 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette ilk teknik molaya 8-5, ikinci teknik molaya da 16-15 önde giren taraf ev sahibi Nilüfer Belediyesi oldu. Oyuna Zhu Ting ve Cansu Özbay’ın girmesiyle ritim kazanan VakıfBank, 25-23’le skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-7’yle üstün geçti. Rakibin skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-siyahlılar seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı. VakıfBank’ta maçın en skorer oyuncusu oyuncusu 16 sayıyla oynayan Lonneke Sloetjes olurken 13 sayı üreten Kimberly Hill ve 10 sayı alan Kübra Çalışkan da galibiyette pay sahibi oldu.