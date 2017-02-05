Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz x, Habib Tiryaki x, Deniz Caner Özaral x, Sezer Yalçın x
Ankaragücü: Korcan Çelikay xxx, Ferhat Çulcuoğlu xxx, Alihan Kubalas xxx, Emre Şahin xx (Kenan Özer dk. 68 xx) Ömer Bozan xx (Enes Kubat dk. 90 x), Harun Aydın xxx, Erhan Şentürk xx (Orhan Gülle dk. 82 ?), Muharrem Ozan Cengiz xx, Muhammed Gönülaçar xx, Sezgin Coşkun x, Emre Kara xxx
İnegölspor: Kemal Hastürk x, Bilal Özdemir x, Hasan Küçcük x, Emrah Dağ xx, Raif Demir x, Hakkı İsmet Şimşek x (Ömürcan Yıldırımlı dk. 77 x), Şener Özcan x, Lider Koç xx, Emre Okur x, Hüseyin Ali Pala x (Volkan Pala dk. 67 x), İsa Akgöl x
Goller: Emre Kara (dk. 43 ), Kenan Özer (dk. 90), Enes Kubat (dk. 90) (Ankragücü)
Sarı kartlar: Kemal Hastürk, Hüseyin Ali Pala, Lider Koç, Hasan Küçük, Bilal Özdemir (İnegölspor) Alihan Kubalas (Ankaragücü)
Ankaragücü İnegölspor'u dağıttı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Ankaragücü, sahasında İnegölspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
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