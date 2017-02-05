Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Beşiktaş Arena'da oynanacak maç için, Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı önünde toplanarak kendilerine sağlanan belediye otobüsleri maçın oynanacağı stada hareket etti.

40 OTOBÜS PEŞ PEŞE GİTTİLER

Kadiköy'de toparlanan sarı-lacivertli taraftarlar stad önünde yaklaşık 40 adet belediye otobüsüyle peş peşe polis eşliğinde Beşiktaş Arena'ya gitti.

OTOBÜSLERİN CAMLARINI KIRDILAR

Tezahüratlar eşliğinde yola çıkan taraftarlardan bazıları otobüslerin camlarını kırdı. Otobüsten dışarı sarkarak meşale yakan taraftarlar da objektiflere yakalandı.